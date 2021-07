Spalletti non vuole lasciar andare Koulibaly ma il PSG continua il pressing per lui: la valutazione del Napoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Luciano Spalletti si è espresso anche nella conferenza stampa serale di Dimaro del 21 luglio sulla possibile uscita di Kalidou Koulibaly e ha fatto capire cosa ne pensa di questa possibilità: "M'incateno". Insomma, non se ne parla. Eppure il Napoli può aver bisogno di cedere almeno un pezzo pregiato della sua rosa e proprio Koulibaly continua a essere nelle mire del PSG. Ecco perché la sua uscita non è totalmente da escludere. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, inoltre, ha fatto sapere che il club parigino è in contatto con l'entourage del difensore senegalese, che ha comunque un contratto in ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 22 luglio 2021) Lucianosi è espresso anche nella conferenza stampa serale di Dimaro del 21 luglio sulla possibile uscita di Kalidoue ha fatto capire cosa ne pensa di questa possibilità: "M'incateno". Insomma, non se ne parla. Eppure ilpuò aver bisogno di cedere almeno un pezzo pregiato della sua rosa e proprioa essere nelle mire del PSG. Ecco perché la sua uscita non è totalmente da escludere. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, inoltre, ha fatto sapere che il club parigino è in contatto con l'entourage del difensore senegalese, che ha comunque un contratto in ...

