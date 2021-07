Sospendere i brevetti non è la soluzione. Secondo Amici (Unicam) bisogna investire nella ricerca pubblica (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo stop ai brevetti ? Non è la questione unica e principale per favorire l’immunizzazione globale. Se i brevetti assicurano uno standard di qualità molto alto, a questi si aggiungono costi difficilmente raggiungibili se non da un’élite produttiva ristretta. Per uscire da questo impasse, una soluzione potrebbe essere puntare su vaccini innovativi a basso costo di elaborazione. L’esempio arriva dall’Università di Camerino, dove stanno lavorando per ottenere vaccini a DNA a basso costo contro la variante indiana e inglese. Ne parliamo con Augusto Amici, ricercatore Unicam della Scuola di ... Leggi su formiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo stop ai? Non è la questione unica e principale per favorire l’immunizzazione globale. Se iassicurano uno standard di qualità molto alto, a questi si aggiungono costi difficilmente raggiungibili se non da un’élite produttiva ristretta. Per uscire da questo impasse, unapotrebbe essere puntare su vaccini innovativi a basso costo di elaborazione. L’esempio arriva dall’Università di Camerino, dove stanno lavorando per ottenere vaccini a DNA a basso costo contro la variante indiana e inglese. Ne parliamo con Augustotoredella Scuola di ...

