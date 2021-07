Sonia Bruganelli, GF Vip: “Scelta sbagliatissima”? (Di giovedì 22 luglio 2021) Mentre si avvicina la data d’inizio del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli ha finalmente confermato la sua partecipazione al celebre reality. In una recente intervista al Corriere della sera, però, la donna ha rivelato di non essere del tutto sicura della Scelta fatta. In questi giorni Sonia Bruganelli si sta godendo qualche giorno di relax a Formentera, con amici e famiglia. Presto, però, la donna prenderà parte alla Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Mentre si avvicina la data d’inizio del Grande Fratello Vipha finalmente confermato la sua partecipazione al celebre reality. In una recente intervista al Corriere della sera, però, la donna ha rivelato di non essere del tutto sicura dellafatta. In questi giornisi sta godendo qualche giorno di relax a Formentera, con amici e famiglia. Presto, però, la donna prenderà parte alla Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Italia_Notizie : Sonia Bruganelli, la moglie di Bonolis nuova opinionista al Grande Fratello Vip: “Il jet privato? Non ostento, vivo… - zazoomblog : Sonia Bruganelli al GF Vip: “La cosa più trasgressiva della mia vita” - #Sonia #Bruganelli #trasgressiva - tvzoomitalia : Sonia Bruganelli: 'L’aereo privato non ce lo regala nessuno, quindi dove sta il problema?' @BrugiSonia… - zazoomblog : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al Gf Vip 6 - #Sonia… - infoitcultura : Sonia Bruganelli rivela cosa suo marito Paolo Bonolis le ha raccomandato di non fare al Gf Vip 6 -