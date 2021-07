Scavone “35 mln a Distretti socio-sanitari per minori e famiglie” (Di giovedì 22 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Sono 35 i milioni di euro assegnati ai 55 Distretti socio sanitari siciliani per finanziare interventi sul welfare attraverso i piani di zona. Il piano di riparto è stato approvato questa mattina dall’assessorato regionale alla Famiglia guidato da Antonio Scavone. Il contributo maggiore andrà alla Città metropolitana di Palermo che avrà 5 il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 22 luglio 2021) PALERMO (ITALPRESS) – Sono 35 i milioni di euro assegnati ai 55siciliani per finanziare interventi sul welfare attraverso i piani di zona. Il piano di riparto è stato approvato questa mattina dall’assessorato regionale alla Famiglia guidato da Antonio. Il contributo maggiore andrà alla Città metropolitana di Palermo che avrà 5 il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

