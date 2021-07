Quando scatterà la zona gialla, arancione e rossa: le Regioni rilanciano sui nuovi parametri (Di giovedì 22 luglio 2021) Quando scatterà la zona gialla, arancione e rossa. La Conferenza delle Regioni ha deciso: i governatori chiederanno una revisione dei parametri che determinano le zone colorate sulla base delle ospedalizzazioni, ma le percentuali sono più alte di quanto trapelato questi giorni. Fedriga ha annunciato che le Regioni si siederanno al tavolo con il governo chiedendo che il limite massimo per restare in zona bianca sia l’occupazione al 20% delle terapie intensive e al 30% dei posti letto in area medica. I governatori ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 22 luglio 2021)la. La Conferenza delleha deciso: i governatori chiederanno una revisione deiche determinano le zone colorate sulla base delle ospedalizzazioni, ma le percentuali sono più alte di quanto trapelato questi giorni. Fedriga ha annunciato che lesi siederanno al tavolo con il governo chiedendo che il limite massimo per restare inbianca sia l’occupazione al 20% delle terapie intensive e al 30% dei posti letto in area medica. I governatori ...

Quando scatterà la zona gialla, arancione e rossa: le Regioni rilanciano sui nuovi parametri