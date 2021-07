No Green Pass, migliaia in piazza a Torino contro norme Covid e vaccini (Di giovedì 22 luglio 2021) piazza Castello piena di gente per la manifestazione indetta dal No Paura Day contro l’obbligo vaccinale e del Green Pass per viaggi e ingressi nei locali. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”. Cori e fischi quando dal palco viene nominato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza e grida “Libertà, libertà”. Tra gli speaker anche il professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 22 luglio 2021)Castello piena di gente per la manifestazione indetta dal No Paura Dayl’obbligo vaccinale e delper viaggi e ingressi nei locali. “La Digos ha contato 2000 persone e quindi siamo almeno il doppio” ha detto uno speaker da un furgone. “Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi”, ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido “libertà”. Cori e fischi quando dal palco viene nominato il generale Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza e grida “Libertà, libertà”. Tra gli speaker anche il professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Chuto_o_balde : @rej_panta Green pass è solo l'inizio.... - DartNose : RT @DiegoGrandi82: Impossessarsi del green pass postato da T*ti, clonarlo, metterlo in seed e condividerlo su uTorrent. -