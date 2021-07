Marino Bartoletti | addio a sorpresa | “Alcuni di voi mi mancheranno”

Advertising

sportli26181512 : L'ira di Bartoletti che chiude la pagina Facebook: 'Ignoranti e fanatici. Che barbarie' - MassimoChiaram7 : RT @FQMagazineit: Marino Bartoletti lascia i social ma il suo addio non è la solita polemica “contro i maleducati” - AGiambart : RT @FQMagazineit: Marino Bartoletti lascia i social ma il suo addio non è la solita polemica “contro i maleducati” - LiberaMil : Una persona simpatica, un uomo volto e gentile... #marinobartoletti @bar_toletti - glooit : Marino Bartoletti dice addio ai social: “Alcuni di voi mi mancheranno, ma leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : Marino Bartoletti

Dopo cinque anni in cui ha condiviso pensieri ed emozioni via socialha deciso di chiudere la sua pagina Facebook ('Bar - toletti') e spiega le sue ragioni con un ultimo post che sta raccogliendo valanghe di commentiSi è arreso dopo cinque anni di pensieri e parole.sulla sua pagina Facebook 'Bar - toletti' da 2016 ha raccontato di tutto, ricordi, emozioni e persino vicende intime e personali come la battaglia che ancora sta conducendo contro il ...Una notizia arrivata un po' a sorpresa. Il giornalista Marino Bartoletti dà l'addio inaspettato: "Alcuni di voi mi mancheranno" ...Marino Bartoletti, storico giornalista sportivo, costretto a lasciare i social. Nonostante la grande disponibilità al dialogo, troppi gli insulti dai soliti leoni del web ...