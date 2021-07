Mannarino torna con ‘V’, un album politico e visionario (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati due anni dal concerto al Museo D’Orsay di Parigi, dove Mannarino è stato il primo artista italiano ad essersi mai esibito durante la rassegna Curieuses Nocturnes. Ci aveva lasciati così, con un bellissimo sipario calato sul gennaio 2020, ma adesso ha annunciato il suo ritorno con un disco dal titolo V. La realizzazione internazionale del nuovo album V come: “Venere Voce Vita Ventre Valore Volume Veleno Violenza Villaggio Vertebre Vagina Vulcano Vagabonda Vento Vene Vegetazione Vanità Verbo Verità”. Così Mannarino annuncia il suo nuovo album, il quinto in studio (Polydor/Universal Music Italia) in uscita il 17 ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati due anni dal concerto al Museo D’Orsay di Parigi, doveè stato il primo artista italiano ad essersi mai esibito durante la rassegna Curieuses Nocturnes. Ci aveva lasciati così, con un bellissimo sipario calato sul gennaio 2020, ma adesso ha annunciato il suo ritorno con un disco dal titolo V. La realizzazione internazionale del nuovoV come: “Venere Voce Vita Ventre Valore Volume Veleno Violenza Villaggio Vertebre Vagina Vulcano Vagabonda Vento Vene Vegetazione Vanità Verbo Verità”. Cosìannuncia il suo nuovo, il quinto in studio (Polydor/Universal Music Italia) in uscita il 17 ...

