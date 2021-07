(Di giovedì 22 luglio 2021) Si sono svolti a, in provincia di Avellino, ipubblici diDe, l'attore trovato morto nella sua casa a soli 44 anni il 15 luglio.Deriposerà nella ...

Advertising

OnofrioRota : RT @FnpCisl: #22luglio L'ultimo saluto a Gigi Bonfanti. Chiesa di San Bernardo #Parma ore 15.00. Sarà possibile seguire la diretta video d… - NTR24 : Dall’ok al bilancio al saluto di Del Vecchio: con l’ultimo Consiglio Comunale al via il valzer delle alleanze… - vivere_almeglio : RT @MediasetTgcom24: L'ultimo saluto a Libero De Rienzo: commozione ai funerali a Paternopoli - MediasetTgcom24 : L'ultimo saluto a Libero De Rienzo: commozione ai funerali a Paternopoli - RadioGoldAl : Sabato a Valenza l'ultimo saluto a Gildo Farinelli -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo saluto

Si sono svolti a Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali pubblici di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua casa a soli 44 anni il 15 luglio. Libero De Rienzo riposerà nella ...VALENZA - Sabato 24 luglio Valenza darà l'a Gildo Farinelli , lo storico dj mancato oggi a 70 anni. Il funerale si terrà infatti alle 15, in Duomo . Venerdì sera, alle 19.30, è invece previsto il Santo Rosario , sempre nel Duomo ...L'attore, morto il 15 luglio a 44 anni, sarà tumulato nella cappella di famiglia dove riposano la mamma e il nonno paterno ...Si sono svolti a Paternopoli, in provincia di Avellino, i funerali pubblici di Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua casa a soli 44 anni il 15 luglio. Libero De Rienzo riposerà nella capp ...