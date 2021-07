L' imprenditore Cucinelli | a chi non si vaccina dirò ti pago per sei mesi ma non lavori e stai a casa | poi

Advertising

globalistIT : - robifacc : @latwittipe Titti, lo (ti) capisco. Capisco anche Cucinelli, però non riesco ad accettare l’inciviltà di questi sog… - ImRocksss : @ilgiornale Cucinelli: “No Vax fuori dall’azienda, li pago lo stesso per sei mesi” L’imprenditore: «L’1% dei miei… - paoletto11 : @latwittipe Titti ascolta, cucinelli è un imprenditore illuminato ma far passare il messaggio che se non ti vaccini… - Profilo3Marco : RT @agorarai: Franca Polizzi ha incontrato l'imprenditore Brunello Cucinelli: i lavoratori della sua azienda sono tutti vaccinati tranne un… -

Ultime Notizie dalla rete : imprenditore Cucinelli

Ecco la posizione dell'Brunelloper i lavoratori della sua azienda che hanno scelto di non vaccinarsi. "La mia proposta per loro - spiega - è quella di stare a casa con un'aspettativa di sei mesi ...Stipendiato, ma a casa. Questa la posizione dell'Brunelloper i lavoratori della sua azienda che hanno scelto di non vaccinarsi. 'La mia proposta per loro - spiega - è quella di stare a casa con un'aspettativa di sei mesi ...L’imprenditore ha ipotizzato un’aspettativa retribuita di sei mesi per i suoi dipendenti che rifiutano di immunizzarsi, in modo da salvaguardare i vaccinati.Ecco la posizione dell'imprenditore Brunello Cucinelli per i lavoratori della sua azienda che hanno scelto di non vaccinarsi. "La mia proposta per loro - spiega - è quella di stare a casa con un'aspet ...