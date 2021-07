iPhone SE 3, rumors suggeriscono sia il più economico di sempre e col 5G (Di giovedì 22 luglio 2021) Da Apple sfugge una notizia più che clamorosa sul prossimo iPhone SE 3, l’erede dell’attuale low cost: sarà più economico e con il 5G. Il concept di iPhone SE 2022Parliamo dunque del prossimo smartphone “low cost” della Mela. Apple ha deciso di differenziare la propria offerta da alcuni anni, proponendo, accanto agli ultimi prodotti, questa seria di cellulari caratterizzati da prestazioni leggermente inferiori ma capaci di intercettare quella clientela che desidera possedere un iPhone senza avere la possibilità di acquistare un top di gamma. La linea SE ha incontrato un enorme successo, molto più della ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Da Apple sfugge una notizia più che clamorosa sul prossimoSE 3, l’erede dell’attuale low cost: sarà piùe con il 5G. Il concept diSE 2022Parliamo dunque del prossimo smartphone “low cost” della Mela. Apple ha deciso di differenziare la propria offerta da alcuni anni, proponendo, accanto agli ultimi prodotti, questa seria di cellulari caratterizzati da prestazioni leggermente inferiori ma capaci di intercettare quella clientela che desidera possedere unsenza avere la possibilità di acquistare un top di gamma. La linea SE ha incontrato un enorme successo, molto più della ...

