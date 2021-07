Incendio sulla Pontina: traffico in tilt e fumo sulla carreggiata (Di giovedì 22 luglio 2021) Pontina in tilt e automobilisti bloccati nel fumo di un Incendio. Attualmente lo svincolo per via Strampelli è chiuso. Questo è il bilancio attuale della situazione su via Pontina, dove circa alle 16:40 si è sviluppato un grosso Incendio poco fuori dalla carreggiata. Procedendo in direzione Latina, all’altezza di Ardea, la strada è completamente avvolta dalle fiamme. Gli automobilisti sono invitati a viaggiare con la massima cautela, sul posto è già presente il gruppo Anas e i Vigili del fuoco che si stanno occupando dell’Incendio. Le file si stanno ormai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021)ine automobilisti bloccati neldi un. Attualmente lo svincolo per via Strampelli è chiuso. Questo è il bilancio attuale della situazione su via, dove circa alle 16:40 si è sviluppato un grossopoco fuori dalla. Procedendo in direzione Latina, all’altezza di Ardea, la strada è completamente avvolta dalle fiamme. Gli automobilisti sono invitati a viaggiare con la massima cautela, sul posto è già presente il gruppo Anas e i Vigili del fuoco che si stanno occupando dell’. Le file si stanno ormai ...

Advertising

CorriereCitta : Incendio sulla Pontina: traffico in tilt e fumo sulla carreggiata - ilfaroonline : Ardea, vasto incendio di sterpaglie sulla Pontina: traffico in tilt - glooit : Incidente con incendio sulla Diramazione Roma Nord: un morto e un ferito leggi su Gloo - OKsiena : ODISSEA IN VALDICHIANA, L'INCENDIO DI UN CAMION BLOCCA IL TRAFFICO SULLA A1 Lungo intervento dei vigili del fuoco - News_24it : ROMA - Si registrano code sulla SS148 Pontina all’altezza di Castel Romano verso Roma a causa di un incendio nello… -