Ilaria Capua e la provocazione: “No vax paghino costi ricoveri” (Di giovedì 22 luglio 2021) “E’ una provocazione”. La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell’UF One Health Center dell’università della Florida, mentre arrivano le regole per il Green Pass obbligatorio dal 6 agosto torna sulla proposta di applicare ai ‘non vaccinati per scelta’ una franchigia da 1000-2000 euro al giorno per i costi non sanitari in caso di ricovero per covid. “Quando una persona entra in ospedale, ci sono dei costi: inizia un conto. Diciamo che Ilaria decide di non vaccinarsi, perché pensa di non finire in ospedale. Se Ilaria finisce in ospedale, lo Stato la cura. Ma se io fossi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 luglio 2021) “E’ una”. La professoressa, direttrice dell’UF One Health Center dell’università della Florida, mentre arrivano le regole per il Green Pass obbligatorio dal 6 agosto torna sulla proposta di applicare ai ‘non vaccinati per scelta’ una franchigia da 1000-2000 euro al giorno per inon sanitari in caso di ricovero per covid. “Quando una persona entra in ospedale, ci sono dei: inizia un conto. Diciamo chedecide di non vaccinarsi, perché pensa di non finire in ospedale. Sefinisce in ospedale, lo Stato la cura. Ma se io fossi ...

