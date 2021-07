Green Pass Italia, discoteche restano chiuse (Di giovedì 22 luglio 2021) Le discoteche restano chiuse. Il Green Pass, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per avere accesso a ristoranti al chiuso e al tavolo, agli spettacoli e alle palestre non cambia la situazione delle discoteche: chiuse, anche in zona bianca. Nel decreto covid approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo”, come si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm. Sì, sono previsti ristori per le discoteche”. Lo dice il premier Mario Draghi, rispondendo nel corso della conferenza stampa dopo il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 luglio 2021) Le. Il, che dal 6 agosto sarà obbligatorio per avere accesso a ristoranti al chiuso e al tavolo, agli spettacoli e alle palestre non cambia la situazione delle, anche in zona bianca. Nel decreto covid approvato oggi dal Consiglio dei ministri “è istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo”, come si apprende dalla nota di Palazzo Chigi diffusa dopo il Cdm. Sì, sono previsti ristori per le”. Lo dice il premier Mario Draghi, rispondendo nel corso della conferenza stampa dopo il ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - Dzejkob2289 : RT @RadioSavana: Torino in massa contro passaporto sanitario: 'No green pass!' La libertà non va chiesta, va presa! - FedericoPostet : RT @borghi_claudio: Sotto la fascia a rischio però non c'è NESSUN MOTIVO convincente per forzare la vaccinazione, nemmeno con odiosi obblig… -