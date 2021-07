F1 Sprint Race, i pro e i contro del nuovo format (Di giovedì 22 luglio 2021) A Silverstone abbiamo visto per la prima volta un sabato inedito con la Sprint Race che ha assegnato la pole position della domenica e che sostanzialmente ha invertito l’esito della qualifica del venerdì, con Hamilton che ha perso la posizione rispetto a Verstappen e l’olandese che sabato pomeriggio prima ancora della gara aveva un punto InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 22 luglio 2021) A Silverstone abbiamo visto per la prima volta un sabato inedito con lache ha assegnato la pole position della domenica e che sostanzialmente ha invertito l’esito della qualifica del venerdì, con Hamilton che ha perso la posizione rispetto a Verstappen e l’olandese che sabato pomeriggio prima ancora della gara aveva un punto InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Advertising

infobetting : F1 Sprint Race, i pro e i contro del nuovo format - elledinicola : RT @alex_crupi: Sport o intrattenimento? Verso quale direzione sta andando la F1? La mia riflessione su CircusF1 #F1 #circusf1 #sprintrace… - STnews365 : F1, Sprint Race: possibili variazioni in futuro. Ross Brawn ha aperto all'idea di far pesare maggiormente le gare b… - STnews365 : F1, Leclerc: “Sprint Race ok, così il venerdì non mi annoio”. 'Sto già pensando ai prossimi fine settimana quando a… - alexsiaadv : RT @mult1formula: ?? SPRINT QUALIFYING RACE: SI O NO? Il weekend di Silverstone ci ha lasciato con tanti interrogativi, uno su tutti: è dav… -