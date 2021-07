Decreto Draghi luglio 2021: green pass obbligatorio, quando entra in vigore e dove sarà necessario (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggi sarà il giorno del nuovo Decreto di Mario Draghi sull’emergenza Covid. La novità più attesa sarà quella dell’introduzione obbligatoria del green pass. Stamattina si riunirà la cabina di regia per limare gli ultimi dettagli, quindi sarà la volta del Consiglio dei Ministri. Dopodiché verrà convocata una conferenza stampa con cui il Premier indicherà i provvedimenti adottati. Nuovo Decreto luglio 2021, i nuovi parametri per i colori delle Regioni Il primo nodo da sciogliere è quello relativo alla modifica dei parametri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) Oggiil giorno del nuovodi Mariosull’emergenza Covid. La novità più attesaquella dell’introduzione obbligatoria del. Stamattina si riunirà la cabina di regia per limare gli ultimi dettagli, quindila volta del Consiglio dei Ministri. Dopodiché verrà convocata una conferenza stampa con cui il Premier indicherà i provvedimenti adottati. Nuovo, i nuovi parametri per i colori delle Regioni Il primo nodo da sciogliere è quello relativo alla modifica dei parametri ...

