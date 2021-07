Culti Milano ha avviato un programma di acquisto di azioni proprie

(Di giovedì 22 luglio 2021) (Teleborsa) –ha comunicato che, in esecuzione della delibera assunta dall’Assemblea ordinaria deglisti del 29 giugno 2021 intende avviare dal 23 luglio 2021, per le finalità e nel rispetto dei termini previsti in detta Delibera, undidi, preordinato al sostegno della liquidità del titolo. L’autorizzazione all’diha una durata di 18 mesi, decorrenti dalla data della Delibera. Le operdipotranno essere eseguite sul ...

ha comunicato che, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2021 intende avviare dal 23 luglio 2021, per le finalità e nel rispetto dei ...Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia ("Mercato AIM"),S.p. A. (la "Società" o "") comunica che, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2021 (la "Delibera"), intende avviare dal 23 ...(Teleborsa) - Culti Milano ha comunicato che, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2021 intende avviare dal 23 luglio 2021, per le finalità e nel ...Culti Milano il brand attivo nella produzione e distribuzione di fragranze, conquista nuovi mercati in Estremo Oriente, siglando accordi di distribuzione con Sgpl in India e King Power Group in Thaila ...