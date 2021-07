Cabina regia, green pass dal 6 agosto per ristoranti, piscine e palestre. Valido con una dose (Di giovedì 22 luglio 2021) Discoteche ancora off limits. La quarantena sarà ridotta per chi ha il green pass. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Cdm alle 17. Poi parla Draghi Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 22 luglio 2021) Discoteche ancora off limits. La quarantena sarà ridotta per chi ha il. Cambiano i parametri per la zona gialla: la soglia viene fissata al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Cdm alle 17. Poi parla Draghi

Advertising

borghi_claudio : Già che siamo sul tema, posso dire che trovo insopportabile che il Governo pensi di fare una cosa come il greenpass… - borghi_claudio : NOTA LEGA DOPO CABINA DI REGIA Nota mia. Il risultato più importante sono i trasporti. Non vi rendete conto di cosa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre: è quanto emerge dalla riunione della C… - benjamn_boliche : DISCOTECHE - Le discoteche resteranno chiuse. Nessun accesso, dunque, neanche per i possessori di green pass. TRA… - lialatricomi : RT @rtl1025: ?? Il #Greenpass dal 5 agosto servirà per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. La decisione sarebbe stata conferm… -