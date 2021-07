ATP Umago | Mager vince il primo ma subisce la rimonta di Altmaier

(Di giovedì 22 luglio 2021) Altrasubita e altro rammarico per Gianluca, che come contro Molcan ad Amburgo,ilset e perde i due decisivi contro Daniel. Adesso l’unico azzurro rimasto in Croazia è Stefano Travaglia, in campo domani contro la testa di serie numero uno, Ramos Vinolas.bene nelma non riesce nello sprint finale Ilset si risolve al decimo game con l’unico break effettuato nel parziale. Nei nove precedenti la situazione infatti è in assoluto equilibrio, con solo due game giocati ai vantaggi e una sola palla ...

Ma, dopo un'apertura incoraggiante di seconda frazione, il ligure si perde per strada. Va sotto 2 - 1 e servizio e da lì svanisce dal campo, perdendo la seconda frazione in 28 minuti; la striscia ...Si ferma al secondo turno l'avventura di Gianluca Mager al torneodi2021. Lo fa con una piccola beffa, visto che sembrava pienamente in corsa prima per vincere agevolmente, poi per una sconfitta coi remi tirati in barca, quindi tornato prepotentemente a ...L'azzurro vince il primo set, poi perde 9 giochi di fila. Altmaier stoppa il suo tentativo di rimonta, chiudendo 7-5. Sarà Lajovic il suo avversario. Domani torna in campo Travaglia ...Gianluca Mager saluta Umago agli ottavi di finale. Il ligure, numero 8 del tabellone, viene sconfitto in tre set dal tedesco Daniel Altmaier (4-6 6-1 7-5 in un'ora e cinquanta minuti). Il settantacinq ...