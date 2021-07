Atp Gstaad 2021: programma, orari e ordine di gioco venerdì 23 luglio (Di giovedì 22 luglio 2021) Il programma di venerdì 23 luglio al torneo Atp di Gstaad 2021: ecco gli orari e l’ordine di gioco della settima giornata. Ad aprire le danze alla Roy Emerson Arena sarà la sfida tra il francese Gaston e il cileno Garin. Nel tardo pomeriggio a chiudere ci sarà l’incontro tra il norvegese Ruud e il transalpino Paire. Sul campo 1 invece spazio al doppio, con la sfida Svizzera-Polonia. Di seguito il programma dettagliato di giornata. ordine DI gioco VENERDI’ 23 luglio Roy Emerson Arena A ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) Ildi23al torneo Atp di: ecco glie l’didella settima giornata. Ad aprire le danze alla Roy Emerson Arena sarà la sfida tra il francese Gaston e il cileno Garin. Nel tardo pomeriggio a chiudere ci sarà l’incontro tra il norvegese Ruud e il transalpino Paire. Sul campo 1 invece spazio al doppio, con la sfida Svizzera-Polonia. Di seguito ildettagliato di giornata.DIVENERDI’ 23Roy Emerson Arena A ...

