Zielinski | “A Napoli giocare senza pubblico pesa di più”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il centrocampista del, Piotr, è intervenuto assieme a Luciano Spalletti e Matteo Politano in piazza a Dimaro, sede del ritiro azzurro, per rispondere alle domande dei tifosi. Ecco le parole del polacco: Quanto conta l’aspetto mentale nella prossima stagione?“L’aspetto mentale è molto importante, ora ci stiamo conoscendo tutti di nuovo, c’è un nuovo allenatore col suo staff e sanno tutti benissimo come affrontare ogni difficoltà e come prepararci ad una grande stagione”. Quanto ha inciso l’asdelnelle gare decisive?“Abbiamo perso tanto, voi tifosi napoletani specialmente siete molto legati ...

Advertising

NunzioMarrazzo : Napoli. Spalletti, Politano e Zielinski incontrano i tifosi ???? #Calcio, #Napoli, #Politano, #SerieA, #Spalletti,… - Paroladeltifoso : Dalla questione 'Napoli-Verona' a 'Come si acquisisce la cazzimma', passando per #Insigne e #Koulibaly - daniele7217 : RT @SimoneGuadagnoo: #Dimaro2021: Luciano #Spalletti, Matteo #Politano e Piotr #Zielinski intonano il coro ‘Sarò con te’ al termine dell’in… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Zielinski: “Posso e devo migliorare ancora. Ci è mancato l’… - NapoliFanFRA : RT @SimoneGuadagnoo: #Dimaro2021: Luciano #Spalletti, Matteo #Politano e Piotr #Zielinski intonano il coro ‘Sarò con te’ al termine dell’in… -

Ultime Notizie dalla rete : Zielinski Napoli

è una piazza importante e il vostro fiato sul collo sarà da stimolo per noi'. Politano: 'Deluso per la Champions'.: 'Il sogno è lo Scudetto' Insieme a Luciano Spalletti anche Matteo ...Commenta per primo Incontro tra i tifosi del, Luciano Spalletti, Matteo Politano e Piotrin Piazza Madonna della Pace a Dimaro. I supporters partenopei hanno posto delle domande ai loro beniamini. Queste le dichiarazioni di ...Questa sera a Dimaro Spalletti, Zielinski e Politano hanno incontrato i tifosi. Ecco come ha risposto Zielinski alle domande dei tifosi: "Aspetto ...Serata in piazza a Dimaro per il Napoli, Luciano Spalletti è intervenuto con i tifosi insieme a Politano e Zielinski. Così riporta TuttoNapoli. POLITANO – “Lui titolare? Tirerò in aria la monetina per ...