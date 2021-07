Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriatici (Di mercoledì 21 luglio 2021) Massimo Adriatici, assessore alla Sicurezza della Lega del Comune di Voghera (Pavia), è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a un 39enne di nazionalità marocchina e di averlo ucciso. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri 20 luglio in piazza Meardi nella città oltrepadana. Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, sembra che l’assessore Massimo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), assessoredel Comune di(Pavia), è statocon l’accusa di averto a undi nazionalità marocchina e di averlo ucciso. Il fatto è accaduto intorno alle 22 di ieri 20 luglio inMeardi nella città oltrepadana.si trova ora agli arresti domiciliari. Sul fatto stanno indagando i carabinieri. Dai primi accertamenti condotti dai carabinieri, sembra che...

