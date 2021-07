Verizon | ricavi e utili in aumento spinti dall’adozione del 5G

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (Teleborsa) –ha registratosopra le attese nel secondo trimestre, grazie a undell’adozione del 5G e delle connessioni wireless. Sulla base dei risultati positivi, la società di telecomunicazioni ha rivisto al rialzo il proprio fatturato eper l’intero anno: ora si aspetta un utile per azione rettificato da 5,25 a 5,35 dollari, mentre le precedenti indicazioni erano per un EPS rettificato tra 5,00 e 5,15 dollari. Ioperativi totali disono aumentati del 10,9% a 33,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rispetto ...

ha registratoe utili sopra le attese nel secondo trimestre, grazie a un aumento dell' adozione del 5G e delle connessioni wireless. Sulla base dei risultati positivi, la società di ......A livello organico isono invece saliti dell'8%, nonostante il calo delle vendite in Cina continentale. Oggi, intanto, il gruppo ha annunciato un accordo da 8,3 miliardi di dollari con...Investing.com - Verizon ha rilasciato gli utili del secondo trimestre che hanno battuto le previsioni degli analisti in questo Mercoledì, con i ricavi che mancano le previsioni degli esperti. Il grupp ...Ericsson ha siglato un accordo pluriennale con Verizon per fornire le sue soluzioni 5G e accelerare l'implementazione della rete di prossima generazione di Verizon negli Stati Uniti. (ANSA) ...