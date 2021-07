Valentino Rossi, a breve aprirà il “Yellow Park Tavullia” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Valentino Rossi è ancora in vacanza con i suoi amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello in Croazia, dove sta trascorrendo giorni di totale relax, mentre a Tavullia proseguono i preparativi per realizzare un nuovo parco divertimenti, lo “Yellow Park”, interamente dediato al Dottore. Una nuova attrazione per i tifosi del campione pesarese che sorgerà vicino alla sede del suo fan club che da anni unisce i tifosi di Rossi in giro per il mondo. Nello Yellow Park si ripercorreranno le gradi imprese in pista e gli innumerevoli successi ottenuti da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021)è ancora in vacanza con i suoi amici e la fidanzata Francesca Sofia Novello in Croazia, dove sta trascorrendo giorni di totale relax, mentre aproseguono i preparativi per realizzare un nuovo parco divertimenti, lo “”, interamente dediato al Dottore. Una nuova attrazione per i tifosi del campione pesarese che sorgerà vicino alla sede del suo fan club che da anni unisce i tifosi diin giro per il mondo. Nellosi ripercorreranno le gradi imprese in pista e gli innumerevoli successi ottenuti da ...

Advertising

SkySportMotoGP : Lo storico sorpasso di VALENTINO ROSSI su STONER a Laguna Seca ? Nel GP degli Stati Uniti va in scena un serrato d… - lorenzojova : Gianni Morandi con Jovanotti e Valentino Rossi il ritorno in pubblico dopo l'incidente alla mano pe… - FraSpro : RT @SkySportMotoGP: MARC MARQUEZ supera VALENTINO ROSSI al Cavatappi ? Nel GP degli Stati Uniti lo spagnolo rimette in scena lo storico so… - SkySportMotoGP : MARC MARQUEZ supera VALENTINO ROSSI al Cavatappi ? Nel GP degli Stati Uniti lo spagnolo rimette in scena lo storic… - infoitsport : Valentino Rossi, due piloti MotoGP potrebbero “copiargli” un progetto -