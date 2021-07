Ultime Notizie Roma del 21-07-2021 ore 19:10 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di contagi una salire e forse anche noi Arriveremo a livello del Regno Unito ma probabilmente non Cresceranno altrettanto ricoveri e decessi parametri dei colori delle regioni saranno adottati alla situazione epidemiologica che è una variabile In più la vaccinazione l’ha detto il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri a Tgcom24 aggiungendo sul green pass non è restrittivo ma un’occasione per non chiudere la proroga dello stato di emergenza per un periodo lungo dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì Intanto le regioni ufficializzano la proposta delle ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di contagi una salire e forse anche noi Arriveremo a livello del Regno Unito ma probabilmente non Cresceranno altrettanto ricoveri e decessi parametri dei colori delle regioni saranno adottati alla situazione epidemiologica che è una variabile In più la vaccinazione l’ha detto il Sottosegretario alla salute Pierpaolo sileri a Tgcom24 aggiungendo sul green pass non è restrittivo ma un’occasione per non chiudere la proroga dello stato di emergenza per un periodo lungo dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì Intanto le regioni ufficializzano la proposta delle ...

