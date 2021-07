Uccide un 39enne in una lite in piazza a Voghera, si è “autosospeso” l’assessore leghista alla sicurezza arrestato. “Un colpo accidentale” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con l’accusa di omicidio volontario è finito agli arresti domiciliari Massimo Adriatici. L’eurodeputato Ciocca: «Ha difeso una ragazza da un marocchino, è legittima difesa» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 luglio 2021) Con l’accusa di omicidio volontario è finito agli arresti domiciliari Massimo Adriatici. L’eurodeputato Ciocca: «Ha difeso una ragazza da un marocchino, è legittima difesa»

petergomezblog : #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriat… - repubblica : ?? Voghera, assessore leghista uccide 39enne marocchino: l'accusa e' omicidio volontario - aranciaverde : RT @Nich_Ferrante: #Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l'assessore alla Sicurezza della Lega Massimo Adriatici.… - idefleunam : RT @maurovanetti: Nel giro di poche ore l'assessore leghista alla Sicurezza di Voghera ha fatto due cose: 1. Un'ordinanza che proibisce gl… - RitaBorsatti : RT @francotaratufo2: Voghera, spara e uccide 39enne straniero in piazza: arrestato l’assessore alla Sicurezza della #Lega Massimo Adriatici… -