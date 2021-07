Tommaso Zorzi contro Salvini: volano parole grosse, i fan si dividono (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’influencer ha attaccato duramente il leader della Lega Matteo Salvini sulla questione del DDL Zan: “Mi fa pena” Tommaso Zorzi si è scagliato contro il partito del Carroccio e ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’influencer ha attaccato duramente il leader della Lega Matteosulla questione del DDL Zan: “Mi fa pena”si è scagliatoil partito del Carroccio e ha… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

fanpage : #TommasoZorzi contro Matteo Salvini: 'Mi fa pena' - cossky666 : RT @Steffy96554979: Pur non essendo una sua estimatrice, ho ascoltato tutto il discorso di Tommaso Zorzi e non ci trovo niente di strano. È… - maqualedieta : tommaso zorzi: uomo gay che deginisce la bisessualità l'essere metà gay e metà etero, non scusandosi nonostante sia… - yame3za : RT @fearlesslouivs: tommaso zorzi si rivela ancora il solito uomo bianco ricco che fa salotto con la meloni e vota la destra, ormai non c’è… - Grazia22341335 : RT @martamatrioska: Tommaso Zorzi: si è sempre schierato contro Trump, smerda tutta la destra italiana, dice di non sentirsi in alcun modo… -