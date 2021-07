Sassuolo | test in famiglia a Vipiteno | protagonista Boga | autore dei due gol

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ilprosegue la sua marcia di avvicinamento all’inizio della prossima Serie A e lo fa con un’amichevole ina un mese esatto dall’esordio contro il Verona. A, sede del ritiro dei neroverdi,Jeremiedi entrambi i gol con cui si chiude la sfida tra squadra A e B degli emiliani, disputata su tre tempi a ranghi misti. L’esterno d’attacco, che nella scorsa annata era ai box per via della positività al Covid-19, quest’anno invece sembra essere partito col piede giusto in questa preparazione estiva fondamentale per poi disputare una buona annata. ...