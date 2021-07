Renzi firma il referendum sulla giustizia | Pressione sul Parlamento

Advertising

HuffPostItalia : Renzi firma referendum su giustizia di Salvini: 'Non penso a lui, ma a Tortora' - Corriere : Riforma della Giustizia, Renzi firma a Roma i referendum del partito Radicale - While_My_Guitar : @RaffaelePizzati @AlvisiConci @matteorenzi @bobogiac @Gladys82012839 @ItaliaViva @laura_ceruti @maurizioft… - Marinamas : RT @Virus1979C: renzi firma il referendum di salvini e il giorno dopo assessore leghista di voghera uccide un 39enne a pistolate. - danieledv79 : RT @Corriere: Riforma della Giustizia, Renzi firma a Roma i referendum del partito Radicale -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi firma

oggi il referendum di Radicali e Lega: "Ma penso al caso di Enzo Tortora non a Salvini"Sono grato ai Radicali per questo sforzo", ha detto. tan/sat/mrv Sponsor«Ho firmato perché quando si parla di referendum sulla giustizia è l'unica vera forma di pressione sul parlamento per fare una legge, oltre la riforma Cartabia, che vada nella direzione della giustizi ...AGI/Vista - Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha firmato i referendum sulla giustizia promossi dal Partito Radicale e dalla Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...