Reazione a catena, Marco Liorni durissimo contro i concorrenti: «Smettetela…», gelo in studio (Di mercoledì 21 luglio 2021) Reazione a catena è un programma Rai molto seguito che, condotto da Marco Liorni, fa sempre ascolti importanti. Liorni è un conduttore che piace tanto perché, oltre ad essere garbato e sempre sorridente, è anche molto preparato e conosce bene il suo lavoro che fa infondendo nel telespettatore molta serenità. Però, Liorni ha anche un carattere molto fermo e deciso e tiene anche tanto che tutto in studio fili liscio e sa, al momento giusto, diventare anche molto serio e severo come è accaduto nell’ultima puntata di Reazione a ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 21 luglio 2021)è un programma Rai molto seguito che, condotto da, fa sempre ascolti importanti.è un conduttore che piace tanto perché, oltre ad essere garbato e sempre sorridente, è anche molto preparato e conosce bene il suo lavoro che fa infondendo nel telespettatore molta serenità. Però,ha anche un carattere molto fermo e deciso e tiene anche tanto che tutto infili liscio e sa, al momento giusto, diventare anche molto serio e severo come è accaduto nell’ultima puntata dia ...

Advertising

TweetNotizie : Ascolti Tv 20 luglio 2021, in vetta alla montagna di repliche c'è una Reazione a catena - infoitcultura : Reazione a catena, Marco Liorni durissimo contro i concorrenti: «Smettetela…», gelo in studio - infoitcultura : Reazione a Catena, Liorni infastidito dall'atteggiamento dei campioni - leggoit : #AscoltiTv 20 luglio 2021, in vetta alla montagna di repliche c'è una Reazione a catena - BaritaliaNews : Reazione a catena, Marco Liorni durissimo contro i concorrenti: «Smettetela…», gelo in studio -