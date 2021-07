Pedina poi sequestra la ex in autostrada e la violenta in un’area di sosta nel casertano. Arrestato (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una donna è stata sequestrata e violentata in autostrada dall’ex compagno. L’uomo l’avrebbe Pedinata nel viaggio di ritorno verso casa, nel casertano, per poi mettere in atto il suo piano. La donna è stata salvata da due agenti della polizia stradale che l’hanno trovata con gli abiti strappati e piena di lividi per le botte e gli schiaffi; l’uomo è stato Arrestato e ora si trova in carcere. Sul caso indaga la procura di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo è accusato di violenza sessuale e sul casi è stato applicato il Codice Rosso. sequestra e violenta ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 21 luglio 2021) Una donna è statata eta indall’ex compagno. L’uomo l’avrebbeta nel viaggio di ritorno verso casa, nel, per poi mettere in atto il suo piano. La donna è stata salvata da due agenti della polizia stradale che l’hanno trovata con gli abiti strappati e piena di lividi per le botte e gli schiaffi; l’uomo è statoe ora si trova in carcere. Sul caso indaga la procura di Santa Maria Capua Vetere, l’uomo è accusato di violenza sessuale e sul casi è stato applicato il Codice Rosso....

