Olimpiadi | Nespoli Tiro con l' arco | ' Giochi di fuoco ma obbiettivo è una medaglia o anche due'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "L'principale per questeè una, potenzialmentedue. Ho lavorato molto nell'individuale e dovremo aspettare il ranking round da 72 frecce per stabilire il tabellone degli scontri diretti. La prima sfida a Tokyo sarà quella del Mixed Team un pre-banco di prova. E' la prima volta della gara mista allema abbiamo già ben fatto agli Europei e ai Mondiali, nel 2018 e 2019, sul podio. E' sicuramente una competizione che ci vede protagonisti". Lo ha detto Mauro, l'arciere italiano, ...

Infine un bronzo dall' atletica , nella staffetta 4 400 mista , nel tiro con l'arco (Mauro),... "Saranno lepiù imprevedibili di sempre". Come a dire, prendente queste previsioni per ...Gli Azzurri del tiro con l'arco (Mauro, Tatiana Andreoli , Lucilla Boari e Chiara Rebagliati ), insieme ai coach Matteo Bisiani e ...e le finali individuali e a squadre delle. '...Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) - (dall'inviato Emanuele Rizzi) - "L'obbiettivo principale per queste Olimpiadi è una medaglia, potenzialmente anche due. Ho lavorato molto nell'individuale e dovremo aspett ...Si parte venerdì con la cerimonia d’apertura, per terminare l’otto agosto con quella di chiusura. Il contingente italiano è il più ricco di sempre ai Giochi ...