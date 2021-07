Montanelli va ricordato | non commemorato

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Indroera allergico alle commemorazioni. Se avesse saputo di una statua in suo onore, sarebbe tornato sulla terra non per imbrattarla ma per abbatterla. Ora che scoccano i vent’anni dalla morte, non vama, per la scrittura, lo stile, il carattere, la signorilità. Ha attraversato il ’900 da protagonista assoluto. Non è stato soltanto un giornalista, come amava definirsi. È stato Il giornalista. Vorrei continuare a scriverne, ma par che esclami: “Smettila! Chiudila qui! Non farla troppo lunga! Tre righe bastano e avanzano! Non annoiare il lettore!”.c’è anche quando non c’è, ha la ...

Indro Montanelli era allergico alle commemorazioni. Se avesse saputo di una statua in suo onore, sarebbe tornato sulla terra non per imbrattarla ma per abbatterla. Ora che scoccano i vent'anni dalla m ...Non è facile ricordare Indro Montanelli a vent'anni dalla morte (22 luglio 2001). Oggi i giornalisti, di cui fu il principe indiscusso, sono sempre più legati alla rete o a dimensioni virtuali, meno a ...