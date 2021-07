Marinella Soldi nuovo presidente Rai | via libera dalla commissione di vigilanza

(Di mercoledì 21 luglio 2021)è ildella Rai. In mattinata lo ha reso ufficiale il viada parte dellaparlamentare di. 29 i voti favorevoli, 5 i contrari, 3 le schede bianche (la maggioranza richiesta era di 27 membri). Un esito meno travagliato di alcuni precedenti, come quello del predecessore Foa, che per ottenere la conferma da parte dell'organo parlamentare aveva dovuto aspettare la seconda votazione dopo che nella prima non era stato raggiunto il quorum. Allo scrutinio non ha partecipato Fratelli d'Italia, dopo che Giorgia Meloni ha ...

Ventinove i voti favorevoli: la nomina passa senza sorprese. Fratelli d'Italia non partecipa alla votazione raicarlo fuortes Sullo stesso argomento: Santanchè: "La Rai? Manco nei regimi comunisti. Lega e Fi hanno un problema: noi" Rai, Draghi vuole blindare. Ed è rammaricato per Meloni: "...Arrivato il parere favorevole della Commissione parlamentare Rai, sì apresidente. Arrivato il parere favorevole della Commissione parlamentare di Vigilanza che ha votato la nomina con 29 sì, 5 no e 3 schede bianche. 27 i voti necessari per il via libera.Il Cda Rai ha ratificato anche la nomina di Carlo Fuortes come amministratore delegato della televisione di Stato ...La scelta di Marinella Soldi era stata avanzata dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, insieme a quella di Carlo Fuortes, ...