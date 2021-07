Luigi Mastroianni, l’ex tronista di Uomini e Donne ricoverato in ospedale: “Mi sono distratto in palestra e ho perso i sensi” (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Meglio di quello che poteva essere.. peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”, queste le parole di Luigi Mastroianni, ex tronista di Uomini e Donne. Il 26enne ha voluto tranquillizzare i propri follower (1 milione su Instagram), dopo i momenti di apprensione a seguito di un incidente avvenuto in palestra, durante un allenamento. Lo aveva raccontato lui stesso: “Ho fatto un movimento sbagliato.. in realtà mi sono distratto mentre stavo eseguendo l’esercizio al T bar con un carico importante. Ho sentito una forte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Meglio di quello che poteva essere.. peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”, queste le parole di, exdi. Il 26enne ha voluto tranquillizzare i propri follower (1 milione su Instagram), dopo i momenti di apprensione a seguito di un incidente avvenuto in, durante un allenamento. Lo aveva raccontato lui stesso: “Ho fatto un movimento sbagliato.. in realtà mimentre stavo eseguendo l’esercizio al T bar con un carico importante. Ho sentito una forte ...

