Liverpool non farà più parte del Patrimonio Unesco. La sindaca: "Decisione incomprensibile, valuteremo ricorso"

Liverpool non farà più parte del Patrimonio dell'Umanità. A deciderlo è stata l'Unesco, che ha spiegato che il sito portuale della città inglese insignito del prestigioso riconoscimento ha "perso autenticità e integrità" a causa dei lavori di ammodernamento e riedificazione degli ultimi anni. La città che ha dato i natali ai Beatles era stata inserita nella lista del Patrimonio nel 2004. La scelta ha un colpevole principale: il progetto di riqualificazione del porto della città denominato Liverpool Waters, un piano trentennale di rigenerazione urbana costato ben 5 miliardi

