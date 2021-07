Jojo Siwa ha ringraziato Demi Lovato per aver contribuito al suo coming out (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il coming out di Jojo Siwa, avvenuto a gennaio di quest’anno, è stato un’esplosione di allegria e gioia sulle note di Born this way di Lady Gaga. Un momento liberatorio che, secondo quanto racconta la ballerina, è un dei più felici della sua vita grazie al supporto che ricevuto da centinaia di persone online e dal vivo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il coming out di Jojo Siwa, avvenuto a gennaio di quest’anno, è stato un’esplosione di allegria e gioia sulle note di Born this way di Lady Gaga. Un momento liberatorio che, secondo quanto racconta la ballerina, è un dei più felici della sua vita grazie al supporto che ricevuto da centinaia di persone online e dal vivo.

Jojo Siwa ha ringraziato Demi Lovato per aver contribuito al suo coming out

