Il sottovalutato problema dei migranti senza documenti in Europa (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gli ultimi della fila. Che si tratti di vaccinazioni o di regolarizzazioni, in Europa c'è una categoria di persone costretta a subire continui controlli, vessazioni e ogni genere di angheria: i migranti senza documenti. Secondo il Pew Research Center, nel 2017 c'erano circa 4,8 milioni di persone non autorizzate che vivevano sul suolo europeo, un numero probabilmente nel frattempo già salito. Molti Stati però continuano ancora a non considerare i loro diritti, non dimenticando invece i loro doveri. «A chi dice che non possiamo più accogliere, rispondiamo con forza che accogliamo poco, che è possibile accogliere meglio, che ...

