G8 2001 | Scajola | “I piani di sicurezza erano inadeguati | ma non c’era tempo per stravolgerli”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il sindaco di Imperia, all’epoca ministro dell’Interno appena insediato nel governo Berlusconi: “Genova non era la sede adatta”

Il Secolo XIX

Chi era Carlo Giuliani, il manifestante 23enne ucciso al G8 di Genova nelVeniamo qui a due ... Berlusconi etutto volevano tranne che incidenti, guerriglia, un morto, il massacro di ...La grande notizia italiana, nel marzo del, era stata la prorompente vittoria elettorale del ... Il governo Berlusconi era solidissmo (Fini vicepresidente, Claudioall'Interno, Giulio ...Il sindaco di Imperia, all’epoca ministro dell’Interno appena insediato nel governo Berlusconi: «Genova non era la sede adatta» ...C’è chi è diventato parlamentare, chi ha provato la carriera politica ma non ci è riuscito, qualcun altro è morto, come il prefetto Arnaldo La Barbera ...