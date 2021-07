Ex Embraco | revocato licenziamento per 391 lavoratori Autorizzata Cigs per 6 mesi Sindacati | “Ora governo dia risposta concreta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 luglio 2021) I 391 licenziamenti per idella exsono stati scongiurati. A farlo sapere sono iFim, Fiom, Uilm e Uglm di Torino. Con comunicato stampa congiunto confermano che “con un decreto legge dell’ultimo minuto” si è deciso per la proroga degli ammortizzatori sociali. Dell’ultimo minuto perché i licenziamenti avrebbero avuto effetto da questo venerdì, 23 luglio. La curatela fallimentare Ventures invierà entro domani le lettere di revoca del. In particolare, dopo gli incontri con il ministero del Lavoro, il Mise, la Regione Piemonte, la curatela è statadal ...