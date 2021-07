Elisabetta Gregoraci massacrata dopo Battiti Live

(Di mercoledì 21 luglio 2021) . Una valanga di critiche ha fatto seguito alla sua conduzione della seconda puntata del programma(Getty Images)Siamo in estate, la stagione della leggerezza. ci vestiamo più leggeri, la nostra mente è più leggera, o almeno cerca di esserloun altro inverno tutt’altro che semplice. La televisione si adegua. Forse troppo. La leggerezza vi può essere nei contenuti, ma sembra, a volte, che tale leggerezza venga scambiata per dilettantismo, approssimazione, inadeguatezza accompagnata da un bel ” ma tanto è estate chi ci guarda…” Ti potrebbe interessare>>>...

Advertising

lexielulu3x : RT @lucia04030043: Ascolti tv 20 luglio: Can Yaman chiude malissimo, Elisabetta Gregoraci vince la serata #eligreg ?????? - goldnparadise : #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giulia… - FTerzi77 : “Elisabetta Gregoraci vince la serata”.. la nostra Queen sempre vincente!!!Questi sono i titoli che vogliamo legger… - lucia04030043 : Ascolti tv 20 luglio: Can Yaman chiude malissimo, Elisabetta Gregoraci vince la serata #eligreg ?????? - ReTwitStorm_ita : “#Niente da fare”. #Elisabetta #Gregoraci, #Pessima (e #Prevedibile) #Notizia al #Risveglio -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Come sappiamo il programma è registrato, e a tenere il timone sono Alan Palmieri e la bellissima e bravissima, come nella precedente edizione.Prima dei musicisti però, come non partire dalla padrona di casa di Battiti Live ? Dopo il look audace della prima puntata ,ha stupito ancora una volta con un minidress ...Su Rai1 Carramba che sorpresa a 1,8 milioni e 11%. Su Canale5 Mr. Wrong 1,425 milioni e 8,8%. Su Italia 1 la nuova puntata di Battiti Live ha intrattenuto 1,572 milioni di spettatori con l'11,6% ...Momenti di paura per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, che subito dopo la nascita della piccola Luna Marì si è rimessa al lavoro, ha avuto un malore durante le registrazioni di "Tu si que vales" ...