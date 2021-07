Danno erariale sui derivati a Milano Accuse pure all’ex sindaco Pisapia La Corte dei Conti | dilapidati 70 milioni di euro Mediatori finanziari e 64 ex amministratori nel mirino

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Anziché garantire la Città metropolitana didai rischi, i contrattistipulati nel corso degli anni avrebbero prodotto undi oltre 70di. L’ennesimo scandalo legato all’uso dei particolari strumentinegli enti pubblici è esploso in Lombardia. Ladeiha indagato due intermediari, Bank of America e Dexa Prediop spa, e 64 exe dirigenti della ex Provincia, tra i quali l’exe attuale ...