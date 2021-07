Calcutta e la galeotta serata a Massarella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcutta galeotta

Globalist.it

I musicisti ricoprirono con dei teli gli strumenti e mentre la delusione del pubblico per il concerto già finito si faceva sentire,rimase sul palco, con la sua chitarra, e continuò a ...I musicisti ricoprirono con dei teli gli strumenti e mentre la delusione del pubblico per il concerto già finito si faceva sentire,rimase sul palco, con la sua chitarra, e continuò a ...L'amore per la musica e il rispetto del pubblico mostrati dal cantautore di Latina in quella sagra disturbata dall'acquazzone ...