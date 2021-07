Calcio | Vincono Genoa e Salernitana | Venezia a valanga

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Successo anche per il Verona, test in famiglia per Sassuolo e Torino ROMA - Prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista del prossimo campionato per le squadre di Serie A. Poker per il...

Advertising

Cicciodicastri : @follebianconero Devono vincere pure le partitelle tra di loro. Se non vincono tutte le partite che giocano è il pi… - sportface2016 : #Tokyo2020, #calciofemminile: il #Giappone strappa un pareggio al #Canada, vincono anche #Olanda e #Australia - sportface2016 : #Tokyo2020, #calciofemminile: la #Svezia sorprende gli #Usa, vincono anche #Brasile e #GranBretagna - casacrimi : RT @savutoweb: Calcio, gli esordienti dell’Asd Rogliano 1948 vincono il titolo provinciale - DavideIovene : È così che si creano i campioni di domani per la #nazionaleitaliana e si vincono gli #Europei. Finché si gioca per… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Vincono

Agenzia ANSA

Successo anche per il Verona, test in famiglia per Sassuolo e Torino ROMA - Prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista del prossimo campionato per le squadre di Serie A. Poker per il Genoa ...Ad Auronzo di Cadore, i bianconcelesti11 - 0 con il primo tempo che si conclude sul 7 - 0 grazie alla tripletta di Luis Alberto, ai due gol di Caicedo e poi a quelli di Felipe Anderson e ...Successo anche per il Verona, test in famiglia per Sassuolo e Torino ROMA (ITALPRESS) - Prosegue a ritmi serrati la preparazione in vista del prossimo campionato per le squadre di Serie A.Gli Xeneizes fuori dalla Copa Libertadores: decisivo il rigore del portiere Everson, poi la rabbia contro il Var e la rissa nel tunnel degli spogliatoi dello Stadio Mineirao ...