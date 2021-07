Atp Umago 2021 | il montepremi e il prize money

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ile ildell’Atp 250 di, torneo in programma dal 19 al 25 luglio. Il numero uno del seeding è lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, mentre nella parte bassa del tabellone il favorito, in base alla classifica, risulta essere il serbo Dusan Lajovic. Tra gli italiani presenti ci sono Cecchinato, Travaglia, Mager e Caruso. E’ di 419 mila euro ilcomplessivo, con il vincitore che percepirà oltre a 250 punti Atp anche una cifra attorno ai 40 mila euro. Esattamente 5,415 euro sono stanziati per il primo turno. Di seguito la suddivisione ...

Adper l'Italia resta il solo Stefano Travaglia, che ha sconfitto oggi lo spagnolo Carlos Taberner ed ora nei quarti di finale se la vedrà con un altro iberico, Albert Ramos, testa di serie ...... torneo250 con un montepremi di 419.470 euro in corso sulla terra rossa del Teniski centar Stella Maris di, in Croazia. Il 29enne di Ascoli Piceno, n.91 al mondo, dopo aver eliminato all'...Mager-Altmaier in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2021. Tutte le informazioni sul match di secondo turno.Si ferma al secondo turno il cammino di Marco Cecchinato nel torneo ATP di Umago. Il tennista siciliano è stato sconfitto in due set dal bosniaco Damir Dzhumur, numero 127 del mondo, con il punteggio ...