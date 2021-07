A14 | mancata riduzione delle tariffe | procedimento dell' Antitrust contro Autostrade La società | ' Pedaggi ridotti'

Advertising

Autostrade: procedimento dell'Antitrust per la mancata riduzione dei pedaggi su A14 e A 26

...della manutenzione di oltre 3.000 km di rete autostradale nel nostro Paese che riguarda anche l'... pari a 5 milioni di euro, per lariduzione del pedaggio sulle autostrade A/16 Napoli/...Lariduzione dei pedaggi riguarda le tratte sulla A16 Napoli - Canosa,Bologna - Taranto, A26 Genova Voltri - Gravellona Toce e, per quanto riguarda le competenze: l'A7 Milano - ...ANCONA - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade per l'Italia S.p.A. (Aspi), concessionaria ...ROMA - L'Antitrust ha avviato un procedimento di inottemperanza nei confronti di Autostrade in quanto "la società a marzo ha ricevuto una sanzione di 5 mln e non ha ancora ridotto il costo del pedaggi ...