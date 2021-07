Wta Palermo 2021, programma e orari mercoledì 21 luglio con Bronzetti (Di martedì 20 luglio 2021) L’ordine di gioco del Wta di Palermo 2021, con il programma e gli orari di mercoledì 21 luglio. Si entra nel secondo turno, con Elena-Gabriela Ruse e Jil Teichmann ad aprire la giornata sul campo centrale a partire dalle ore 16. In campo anche Lucia Bronzetti, che nel terzo match di giornata se la vedrà con la statunitense Grace Min. Ecco quindi il programma completo della giornata. CENTRE COURT A partire dalle 16.00 – Ruse vs (3) Teichmann A seguire – (6) Dodin vs Diatchenko A seguire – Bronzetti vs Min A seguire – Cristian vs Zheng ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) L’ordine di gioco del Wta di, con ile glidi21. Si entra nel secondo turno, con Elena-Gabriela Ruse e Jil Teichmann ad aprire la giornata sul campo centrale a partire dalle ore 16. In campo anche Lucia, che nel terzo match di giornata se la vedrà con la statunitense Grace Min. Ecco quindi ilcompleto della giornata. CENTRE COURT A partire dalle 16.00 – Ruse vs (3) Teichmann A seguire – (6) Dodin vs Diatchenko A seguire –vs Min A seguire – Cristian vs Zheng ...

