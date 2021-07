Ultime Notizie Roma del 20-07-2021 ore 14:10 (Di martedì 20 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Rossi lavora per la partenza del prossimo anno scolastico in sicurezza ma per il momento manca l’intesa sull’obbligatorietà del vaccino anti covid e per il personale scolastico favorevole al Partito Democratico contrario alla Lega intanto Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione dall’Unione Europea si è fatto notare che le dosi distribuite permettono di raggiungere al 70% entro la fine di luglio ma occorre che gli stati continuino a somministrare velocemente i bacini appena arrivano si attende la revisione dei criteri con i quali si decidono ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Rossi lavora per la partenza del prossimo anno scolastico in sicurezza ma per il momento manca l’intesa sull’obbligatorietà del vaccino anti covid e per il personale scolastico favorevole al Partito Democratico contrario alla Lega intanto Metà della popolazione italiana ha completato il ciclo di vaccinazione dall’Unione Europea si è fatto notare che le dosi distribuite permettono di raggiungere al 70% entro la fine di luglio ma occorre che gli stati continuino a somministrare velocemente i bacini appena arrivano si attende la revisione dei criteri con i quali si decidono ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Anticorpo monoclonale italiano neutralizza le varianti. 'Già superata prima fase' Una nuova speranza contro le varianti tutta made in Italy. 'Stiamo sviluppando un di seconda generazione che ha già superato la prima fase clinica, con risultati eccellenti anche contro tutte le ...

Incidente sul lavoro a Parma, morto operaio precipitato dal quarto piano È morto l'operaio bresciano di 49 anni, coinvolto nel tragico incidente sul posto di lavoro, lo stabilimento 'Buzzi Unicem' di Sorbolo ( Parma ). Leggi anche > L'uomo è caduto da un'altezza di circa ...

Coronavirus, ultime notizie. Pediatri Usa: in autunno a scuola obbligo di mascherina per bambini dai ... Il Sole 24 ORE Giorgio Armani e la famiglia Agnelli potrebbero unirsi per creare il primo gruppo lusso italiano? A dare la fashion news è l’agenzia stampa Reuters, secondo cui John Elkann e la famiglia Agnelli “starebbero provando ad acquistare una quota di minoranza nell’azienda di Giorgio Armani, per creare un ...

Covid: 39 nuovi casi in Alto Adige Continua a crescere, dopo la 'pausa' del fine settimana, il numero dei casi covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore se ne sono aggiunti 39: 22 analizzando 765 tamponi pcr e 17 tramite 3021 test antig ...

