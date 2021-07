Tokyo 2020, Nibali: “Io e Caruso ci siamo fatti un’idea del percorso” (Di martedì 20 luglio 2021) “Abbiamo pedalato con tranquillità. Ci siamo fatti un’idea del percorso”. Sono queste le parole di Vincenzo Nibali dopo aver preso confidenza col percorso dei Giochi Olimpici di Tokyo lungo le pendici del monte Fuji. “Per noi è il secondo giorno e ci stiamo ancora adeguando al fuso orario – ha spiegato lo Squalo -. Abbiamo notato che si suda parecchio e, arrivati in cima alla salita, sembrava di aver fatto una doccia”. Nibali era in compagnia di Damiano Caruso, autore quest’anno di un ottimo secondo posto al Giro d’Italia e un ottimo ... Leggi su sportface (Di martedì 20 luglio 2021) “Abbiamo pedalato con tranquillità. Cidel”. Sono queste le parole di Vincenzodopo aver preso confidenza coldei Giochi Olimpici dilungo le pendici del monte Fuji. “Per noi è il secondo giorno e ci stiamo ancora adeguando al fuso orario – ha spiegato lo Squalo -. Abbiamo notato che si suda parecchio e, arrivati in cima alla salita, sembrava di aver fatto una doccia”.era in compagnia di Damiano, autore quest’anno di un ottimo secondo posto al Giro d’Italia e un ottimo ...

