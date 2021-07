SSC Napoli, parla il dottor Canonico: ecco quando rientreranno Mertens e Ghoulam (Di martedì 20 luglio 2021) Il Napoli, prima ancora di cominciare la stagione agonistica, si trova ad affrontare alcuni infortuni importanti. Tra questi, i tifosi attendevano di conoscere l'entità dei recuperi di Dries Mertens e anche del lungodegente Faouzi Ghoulam. A sciogliere i dubbi su di loro ci ha pensato il dottor Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli, nella sua intervista a Il Mattino. "Ci aspettiamo che Mertens torni in campo a fine settembre - ha detto il medico, parlando dell'ultimo intervento alla spalla per il belga - i casi di lussazione ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 20 luglio 2021) Il, prima ancora di cominciare la stagione agonistica, si trova ad affrontare alcuni infortuni importanti. Tra questi, i tifosi attendevano di conoscere l'entità dei recuperi di Driese anche del lungodegente Faouzi. A sciogliere i dubbi su di loro ci ha pensato ilRaffaele, responsabile dello staff medico del, nella sua intervista a Il Mattino. "Ci aspettiamo chetorni in campo a fine settembre - ha detto il medico,ndo dell'ultimo intervento alla spalla per il belga - i casi di lussazione ...

